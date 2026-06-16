Подросток устроил стрельбу на стадионе в Приамурье

В Амурской области подросток может получить семь лет колонии за стрельбу на стадионе из пневматического пистолета. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на территории стадиона в селе Тамбовка. Несовершеннолетний без причины открыл стрельбу из пневматики по незнакомому мужчине. Личность стрелка быстро установили, в отношении юноши возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома по улице Шкапина, компания подростков наносила рисунки на стены. В какой-то момент неизвестный открыл по ним огонь. Пуля, выпущенная из пневматического оружия, попала в голову 13-летнему мальчику,

Ранее в Красноярском крае мужчину задержали за стрельбу по шумной компании.