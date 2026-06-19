Курьер в Британии заработал миллионы, делая курсовые работы за студентов и сел в тюрьму

Daily Mail: курьер Amazon в Британии помог студентам с экзаменами и получил срок

В Великобритании курьер Amazon помог сдать экзамены десяткам студентов, разбогател и попал в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что 43-летний Шахид Аднан обладает степенью кандидата технических наук, он одновременно работал курьером и репетитором.

В 2023 году один из студентов Ливерпульского университета имени Джона Мурса сдал преподавателю флешку с курсовой. Сотрудник института с помощью цифрового инструмента выяснил, что ранее устройство использовал Аднан, а также нашел на флешке учетные данные более 100 студентов.

Позднее выяснилось, что курсовую за 14 тысяч фунтов (около 1,6 млн рублей) написал Аднан. Полицейские нашли дома у мужчины пачки наличных, а на банковских счетах более 2,4 млн фунтов (234,4 млн рублей).

Аднан признал вину в мошенничестве, несанкционированном доступе к компьютерной системе и отмывании денег. Его приговорили к трем годам тюрьмы.

До этого сообщалось, что сотрудники государственных структур Великобритании принимали участие в исследовательском проекте, предусматривавшем работу внутри игры GTA Online.

Ранее в США курьер украл кота и попал на камеру.