Мужчина, попавший за решетку, вышел на свободу и спустя 20 минут украл пиво

В Польше юноша, выйдя из-под ареста за кражу алкоголя, сразу отправился в магазин и снова украл пиво. Через 20 минут его вновь задержали,

сообщает портал Wirtualna Polska.

Несколько дней назад полицейские задержали 20-летнего жителя Бытувского повята, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, буйно вел себя на рынке и похитил спиртное. Сначала задержанного осмотрел врач, после чего его доставили в полицейский участок для отрезвления.

В отношении мужчины составили ходатайство о наказании за кражу, но на следующий день отпустили. Покинув камеру, молодой человек недолго пользовался свободой. Спустя несколько минут его снова задержали за кражу пива и пончиков в магазине неподалеку.

Общая сумма ущерба составила 800 злотых (15,7 тыс. рублей). Два административных дела, возбужденных против задержанного, объединили в одно, что позволило квалифицировать содеянное как уголовное преступление. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Германии мужчину отправили в тюрьму на 2 года за кражу 120 000 яиц.