Мужчина украл 120 000 куриных яиц и получил 2 года тюрьмы

В Германии мужчину отправили в тюрьму на 2 года за кражу яиц на 2 млн рублей

Житель Германии украл около 120 000 яиц с фермы и поплатился, пишет Bild.

Окружной суд в Фехте (Нижняя Саксония) вынес приговор 46-летнему мужчине, который за два года украл яиц на €22 417 (1,9 млн рублей — прим. ред.).

Раз в неделю он приезжал на ферму регионального оптовика в Динклаге и забирал около шести упаковок яиц — более 1000 штук. Мошенник говорил сотруднику фермы, что «это согласовано с начальником», и поначалу не вызывал подозрений.

Мужчину обвинили в коммерческом мошенничестве, когда стала очевидна разница между производительностью и отгруженным объемом. На суде фигурант дела молчал, не отвечая на обвинение.

Адвокат подсудимого заявил, что его клиент считает себя «жертвой фермера» и потребовал оправдательного приговора. Прокурор, отметив, что мужчина был ранее судим за покушение на мошенничество и кражу, попросил почти три года тюрьмы. Судьи сочли уместным два года лишения свободы.

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