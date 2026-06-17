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Общество

Вооруженный мужчина облил девушку кислотой после неудачной попытки изнасилования

В Индии мужчина попытался изнасиловать девушку и облил ее кислотой
Shutterstock

В Индии две женщины пострадали после того, как одна из них не дала себя изнасиловать. Об этом сообщает Youth India Today.

По данным издания, девушка находилась на территории дома, когда к ней ворвался местный житель по прозвищу Султан Дурьяни вместе с двумя своими друзьями. У мужчин были пистолеты и кинжал.

Султан Дурьяни попытался изнасиловать девушку и лезвием разрезал на ней одежду. Пострадавшая сопротивлялась, поэтому изнасиловать ее мужчина не смог. Недовольныый ситуацией, он достал из кармана бутылку с кислотой и вылил девушке на ноги.

Тем временем на шум прибежали родители. Мать пострадавшей пыталась защитить дочь, но Султан Дурьяни ударил женщину палкой по правой руке. Позже у нее диагностировали перелом.

Семья обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в Малайзии компания молодых людей ворвалась в спальню подростка ночью и изнасиловала. Членам семьи девушка рассказала только спустя несколько дней. После обращения в полицию подозреваемых поймали.

Ранее компания подростков расправилась с десятилетней девочкой после изнасилования.

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