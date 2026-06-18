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Общество

Медик из Ленобласти приехала на вызов по ДТП и увидела на месте пострадавших родителей

В Гатчине дочь спасла родителей, приехав на вызов по ДТП как медик
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Девушке-медику из Ленобласти пришлось спасать своих родителей во время массового ДТП. Об этом сообщает пресс-службы скорой помощи Ленобласти.

Петербурженка по имени Анастасия отправилась на вызов, однако на месте поняла, что в аварии с участием нескольких автомобилей пострадали ее родители. Как рассказала сама девушка, она собралась и стала оказывать помощь отцу. Когда этот этап был позади, она помогла коллегам заполнить данные о семье.

«Благодаря поддержке коллег и заведующего, я не впала в истерику, смогла сориентироваться, огромное им за это спасибо!», – рассказала девушка.

До этого десятилетний мальчик спас своих братьев, которые вместе с ним подвергались избиениям со стороны отца. Дети жили в душной комнате с плохим освещением, а отец следил за ними дистанционно.

Мальчик смог связаться с бабушкой, которая передала информацию правоохранителям. В результате отца арестовали, а детей передали родственникам.

Ранее в Башкирии скорая столкнулась с большегрузом и превратилась в груду металла.

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