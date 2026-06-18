В Башкирии скорая столкнулась с большегрузом и превратилась в груду металла

В Башкирии три человека не выжили в ДТП со скорой и грузовиком

В Башкирии произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на 80-м километре автодороги «Кропачево – Месягутово – Ачит». По данным ведомства, машина медиков столкнулась с большегрузом. Что стало причиной произошедшего, не уточняется.

На кадрах с места заметно, что карета скорой врезалась в габаритный транспорт передней частью. Капот автомобиля и кабину водителя смяло, на проезжей части разбросаны элементы машины.

В аварии пострадали четыре человека. 20-летнюю девушку и медработников спасти не удалось.

«Водитель спецтранспорта в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются следователи, они назначили проверку. Прокуратура контролирует процесс установления всех обстоятельств произошедшего. Специалисты ведомства также проверят, соблюдалось ли законодательство о безопасности на дороге.

Ранее в Саратове произошло крупное ДТП с пассажирской «Газелью».