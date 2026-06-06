10-летний ребенок спас четверых братьев и сестер от отца-тирана

В Бразилии 10-летний мальчик позвонил бабушке и спас четырех братьев, живущих в антисанитарных условиях под постоянным контролем отца. Об этом пишет газета Metropoles.

Инцидент произошел рано утром 5 июня в штате Гояс: ребенок смог обратиться за помощью к своей бабушке, чтобы сообщить о страданиях себя и братьев (8, 6 и 4 лет). Детей обнаружили в запертой душной комнате с плохим освещением.

Отец запретил им покидать помещение, а сам следил за детьми дистанционно через камеру видеонаблюдения. Из-за установленных родителем правил дети не посещали школу, спали на старых матрасах и голодали. Их передали на попечение матери и бабушки.

28-летний глава семейства был арестован с поличным, когда вернулся домой. Теперь он предстанет перед судом по делу о жестоком обращении с несовершеннолетними.

Ранее девятилетний ребенок спас жизнь маме, которую отец забивал железной трубой.