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Общество

Подмосковный ТЦ «Мега Белая Дача», ставший целью БПЛА, вернется к работе 19 июня

ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках возобновит работу в обычном режиме с 19 июня
МЕГА Белая Дача/Telegram

Торговый центр «Мега Белая Дача» возвращается к стандартному графику работы с 19 июня. Информацию об этом распространила пресс-служба комплекса.

«Завтра МЕГА Белая Дача возобновит работу в обычном режиме и наш торговый центр будет вновь открыт для гостей», — отмечается в публикации.

18 июня ТЦ в подмосковных Котельниках, на территорию которого утром рухнули фрагменты беспилотника Вооруженных сил Украины, был временно закрыт.

В тот же день системами ПВО было уничтожено 194 дрона, направлявшихся к Москве.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, один из аппаратов упал на территорию ТЦ «Садовод», пострадавших нет. Части БПЛА также достигли Московского нефтеперерабатывающего завода, где сейчас ликвидируются последствия атаки.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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