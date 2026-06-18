В Ярославле задержали женщину, трижды пытавшуюся поджечь офисы банков

Женщина по заданию кураторов пыталась поджечь отделения банков в Ярославле

В Ярославле задержали 40-летнюю местную жительницу за попытки поджечь три отделения банков, сообщает УФСБ по региону.

Инцидент произошел 17 июня. Женщину остановили возле одного из отделений — она пыталась поджечь офис с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В УФСБ уточнили, что попытки были совершены в трёх отделениях, что привело эвакуации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). На допросе фигурантка заявила, что действовала по заданию украинского куратора.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее мужчину обвинили в попытке теракта за поджог релейного шкафа в Петербурге.