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Общество

Россиянин напал на соседа с топором из-за громкой музыки, которую слушал сам

В Калининградской области мужчина получил топором по голове в ответ на замечание
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Калининградской области соседи устроили потасовку из-за громкой музыки, сообщает УМВД по региону.

Житель поселка Большаково слушал на своем участке музыку, но ее громкость не устроила 46-летнего соседа. Тот сделал мужчине замечание, после чего между ними началась ссора.

В итоге 55-летний мужчина дважды ударил своего оппонента по голове обухом топора. Пострадавший получил травмы, ему оказали медицинскую помощь и наложили швы. Затем мужчина обратился в полицию, и агрессора задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Виновному грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее россиянин едва не зарубил топором засидевшуюся в гостях соседку.

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