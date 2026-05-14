Россиянин едва не зарубил топором засидевшуюся в гостях соседку

В Брянской области женщина выжила после нападения пьяного соседа с топором

Суд арестовал жителя поселка Дружба в Брянской области, который напал на соседку с топором. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел вечером 9 мая. По версии следствия, 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды ударил соседку топором по голове. Злой умысел возник у нападавшего после того, как женщина отказалась прервать застолье с его женой и покинуть их дом.

Очевидцы вмешались в происходящее, пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему ее удалось спасти. Дятьковский городской суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца. Следователи занимаются сбором доказательств, расследование продолжается.

