Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Россиянин едва не зарубил топором засидевшуюся в гостях соседку

В Брянской области женщина выжила после нападения пьяного соседа с топором
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Суд арестовал жителя поселка Дружба в Брянской области, который напал на соседку с топором. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел вечером 9 мая. По версии следствия, 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды ударил соседку топором по голове. Злой умысел возник у нападавшего после того, как женщина отказалась прервать застолье с его женой и покинуть их дом.

Очевидцы вмешались в происходящее, пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему ее удалось спасти. Дятьковский городской суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца. Следователи занимаются сбором доказательств, расследование продолжается.

До этого в Калининградской области соседи устроили разборки с топором из-за границ участка. Мужчина посадил деревья у забора пенсионера, а тот, увидев изменения, потребовал все убрать. Сосед, вооруженный топором и секатором, набросился на пострадавшего, угрожал отрубить ему голову, ударил обухом по ноге и острием по руке. Пострадавший вызвал полицию.

Ранее россиянин напал на начальника с топором из-за невыплаченной зарплаты.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!