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Общество

77-летний священнослужитель попался на хранении детского порно и получил условный срок

Экс-священник из Великобритании дважды попал под суд за хранение детского порно
Police Department

Британского священника наказали за хранение детских изображений с сексуальным содержанием, сообщает Wales Online.

Речь идет о 77-летнем бывшем викарии Эндрю Робинсоне, который уже состоял в реестре сексуальных преступников. В начале этого месяца детективы посетили его дом для обычной проверки и обнаружили открытый ноутбук с анимированными откровенными изображениями детей в «сексуальных ситуациях» со взрослыми.

Робинсон заявил: «Я не думал, что это незаконно» и был арестован. В апреле 2025 года он уже попадал под суд за хранение непристойных изображений, получил условный срок и обязанность зарегистрироваться как сексуальный преступник, после чего стал объектом интенсивного наблюдения полиции.

На этот раз мужчина признал вину в нарушении приказа о предотвращении сексуального вреда. Суд вновь вынес ему условный приговор на срок 12 месяцев и 12 недель, а также оштрафовал на £187.

Ранее петербуржец платил детям по 500 рублей за интимные видео и попался.

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