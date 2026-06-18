77-летний священнослужитель попался на хранении детского порно и получил условный срок

Британского священника наказали за хранение детских изображений с сексуальным содержанием, сообщает Wales Online.

Речь идет о 77-летнем бывшем викарии Эндрю Робинсоне, который уже состоял в реестре сексуальных преступников. В начале этого месяца детективы посетили его дом для обычной проверки и обнаружили открытый ноутбук с анимированными откровенными изображениями детей в «сексуальных ситуациях» со взрослыми.

Робинсон заявил: «Я не думал, что это незаконно» и был арестован. В апреле 2025 года он уже попадал под суд за хранение непристойных изображений, получил условный срок и обязанность зарегистрироваться как сексуальный преступник, после чего стал объектом интенсивного наблюдения полиции.

На этот раз мужчина признал вину в нарушении приказа о предотвращении сексуального вреда. Суд вновь вынес ему условный приговор на срок 12 месяцев и 12 недель, а также оштрафовал на £187.

Ранее петербуржец платил детям по 500 рублей за интимные видео и попался.