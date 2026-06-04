Петербуржец платил детям по 500 рублей за интимные видео и попался

Житель Петербурга заставлял школьниц танцевать для него в обнаженном виде

Жителя Санкт-Петербурга отправили под стражу за совершение действий сексуального характера в отношении ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Калининский районный суд избрал меру пресечения для Виктора И., который переписывался с детьми и платил им по 500 рублей за интимные видео.

При обыске в доме подозреваемого были изъят мобильный телефон с видеофайлами, на которых запечатлены три девочки школьного возраста, танцующие почти в обнаженном виде.

Одна из них — несовершеннолетняя 2014 года рождения, проживающая в Перми. На другом видео эта девочка перемещается по квартире в обнаженном виде.

2 июня мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ведется следствие.

Ранее мужчина годами притворялся подростком и совратил более 100 детей.