Россиянам назвали самые действенные народные средства прочистки труб

Засор в канализации — неприятная, но частая проблема. Вместо того, чтобы сразу бежать в магазин за химическими средствами, попробуйте народные методы. Они могут быть не только эффективными, но и более безопасными для вашей канализации и окружающей среды. Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев назвал «Газете.Ru» наиболее популярные из народных методов.

«Кипяток — пожалуй, самый простой и доступный. При засорах многие наливают кипяток в сливное отверстие, и на некоторое время он действительно помогает. Горячая вода растворяет скопившийся жир и другие органические отходы, которые могли закупорить трубу, но крайне негативно сказывается на трубах, а в особенности на резиновых уплотнителях и пластиковых деталях. Перед тем, как заливать кипяток, убедитесь, что ваши трубы выдержат высокие температуры», — объяснил он.

Классический дуэт — сода и уксус.

«Высыпьте в сливное отверстие 1/2 стакана пищевой соды, затем добавьте 1/2 стакана уксуса. Наблюдайте за реакцией: образовавшаяся пена должна растворить часть засора. После завершения реакции залейте в сливное отверстие кипяток. Не используйте эту комбинацию слишком часто, так как сода может оказывать разрушительное действие на некоторые материалы, из которых сделаны трубы», — отметил эксперт.

В качестве альтернативы уксусу можно взять пищевую соду и лимонную кислоту. Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с 1/4 стакана лимонной кислоты, засыпьте смесь в сливное отверстие и залейте горячей водой. Этот метод категорически не подходит для алюминиевых труб, предупредил он.

Для профилактики засоров используйте поваренную соль. Раз в неделю добавляйте 1/2 стакана соли в сливное отверстие. Соль помогает предотвратить образование слизи и жировых отложений, которые и являются частой причиной засоров. Также не рекомендую сливать в раковину жир и масло, смывать туда твердые остатки пищи, так как это ускорит образование засора.

«В крайних случаях, когда засор слишком сложный, на помощь придет трос для прочистки труб. Используйте его только в крайнем случае, когда другие методы не дали результата. Трос надо вставить в сливное отверстие и аккуратно продвигать, вращая за ручку. Работайте тросом предельно аккуратно, чтобы не повредить внутренние стенки труб,» — резюмировал Васильев.

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