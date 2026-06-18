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Садовник дала советы, как не загубить комнатные растения, уезжая в отпуск

Садовник Красавина: перед отъездом в отпуск нельзя обильно поливать цветы
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Комнатные растения перед отпуском важно правильно подготовить к нескольким дням или неделям без ухода. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Красавина, садовник, зарегистрированный на сервисе Профи.ру.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок становится слишком обильный полив перед отъездом. Из-за переизбытка влаги корни растений могут начать гнить, особенно в жарком и плохо проветриваемом помещении.

«Многие буквально «заливают» растения перед отпуском, думая, что так создают запас воды. А на практике для части растений это даже опаснее, чем временная сухость», – пояснила эксперт.

Садовник рекомендовала за несколько дней до поездки убрать растения с прямых солнечных лучей. Даже светолюбивые виды, по ее словам, лучше переносят отсутствие хозяев в полутени, поскольку в таких условиях почва медленнее высыхает.

Кроме того, растения лучше поставить рядом друг с другом. Это помогает дольше сохранять влагу благодаря общему микроклимату.

Специалист также посоветовала заранее проверить, как растения переносят редкий полив. Для этого примерно за неделю до отпуска можно начать поливать их реже и наблюдать за реакцией.

«Некоторые растения спокойно выдерживают неделю без воды, а другие начинают вянуть уже через два-три дня. Лучше узнать это заранее, а не после возвращения», – отметила Анна Красавина.

Для длительных поездок эксперт рекомендует использовать системы автополива, например, капельные колбы или специальные шнуры, которые постепенно подают воду из емкости. При этом проверить работу системы лучше заранее.

Также перед отпуском не стоит подкармливать растения удобрениями. После подкормки они могут начать активнее расти и потреблять больше влаги.

«Главная задача перед отпуском – не стимулировать рост, а перевести растение в максимально спокойный режим на время отсутствия хозяев», – заключила специалист.

Ранее были названы комнатные растения, которые недопустимы для кошатников.

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