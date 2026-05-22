Названы комнатные растения, которые недопустимы для кошатников

Для владельцев питомцев привычные цветы на подоконнике могут стать неожиданным источником опасности. Многие популярные растения содержат вещества, токсичные для домашних животных, и даже один надкусанный лист может привести к серьезным последствиям, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» Светлана Капустина, зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol.

«Особенно внимательными стоит быть именно кошатникам. Кошки по своей природе очень любопытны: им важно исследовать пространство, запрыгивать на подоконники, полки, столы и другие поверхности, где обычно стоят горшки с цветами. Кроме того, в отличие от собак, которые регулярно гуляют на улице, домашние кошки часто лишены такой возможности. Именно поэтому цветы нередко становятся для них объектом повышенного интереса», — объяснила она.

Опасность заключается в том, что в листьях, стеблях и соке некоторых растений содержатся раздражающие или ядовитые компоненты. При попадании в организм они могут вызывать расстройства пищеварения, раздражение слизистых, аллергические реакции, а в более тяжелых случаях — нарушения работы внутренних органов.

«К числу наиболее опасных растений для кошек относятся лилии. Они считаются одними из самых токсичных: даже небольшое количество пыльцы или кусочек листа могут спровоцировать тяжелое поражение почек. В отдельных случаях это состояние развивается стремительно и может угрожать жизни животного. С осторожностью также стоит относиться к герани, алоэ, бегонии, гортензии и фикусу. Их воздействие на организм животного различается по степени тяжести: от легкого недомогания до выраженного отравления. У питомца могут появиться рвота, диарея, повышенное слюноотделение, слабость и отказ от еды», — предупредила специалист.

Первый тревожный сигнал — резкое изменение поведения животного. Если обычно активная кошка становится вялой, много лежит, отказывается от корма или воды, это уже повод насторожиться. Среди других симптомов — проблемы с пищеварением и беспокойство. Если при этом вы заметили поврежденные листья или перевернутый горшок, вероятность того, что причина именно в растении, значительно возрастает.

В такой ситуации важно не откладывать обращение к ветеринарному врачу. Даже если симптомы кажутся незначительными, последствия интоксикации могут проявляться не сразу. До визита к специалисту обеспечьте питомцу доступ к чистой воде, чтобы снизить риск обезвоживания. Если кошка отказывается пить самостоятельно, можно аккуратно давать воду небольшими порциями с помощью шприца без иглы, вводя жидкость в уголок пасти.

«Лучший способ профилактики — заранее исключить потенциально опасные растения из дома или разместить их в местах, полностью недоступных для животного. Хорошей альтернативой станет специальная кошачья трава, которую можно приобрести в зоомагазине или вырастить самостоятельно. Обычно это пророщенные овес, пшеница или ячмень — безопасный и полезный вариант, который поможет переключить внимание питомца с декоративных цветов», — резюмировала она.

