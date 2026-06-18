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Общество

Определены лучшие города России для летних развлечений

Россияне назвали Петербург и Краснодар лучшими городами для развлечений летом
Михаил Киреев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге и Краснодаре, по мнению россиян, лучшие условия для развлечений летом. Это показал опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольшее внимание привлекает Санкт-Петербург — этот город отметили 46% участников исследования. Следом идут Краснодар (44%) и Москва (39%). Казань (28%), Калининград и Нижний Новгород (по 22%) замыкают пятерку лидеров.

Сочи отметили 20% опрошенных, Ростов-на-Дону — 19%, Анапу — 16%, Владивосток — 15%, Екатеринбург — 12%, Волгоград — 10%, Самару и Воронеж — по 8%. Красноярск, Уфа и Омск привлекают летом по 7% респондентов, а Новосибирск — 6%. Еще 5% опрошенных выбрали Хабаровск, по 4% отметили Челябинск и Пермь.

Объясняя свой выбор, 63% выделили много возможностей для отдыха на природе, включая парки и водоемы. Развитую инфраструктуру для летнего отдыха отметили 50% респондентов. Особую летнюю атмосферу и оживленность назвали 42%, а уникальные летние локации и аттракционы получили по 40% и по 25% соответственно. 37% респондентов указали насыщенную программу летних мероприятий, таких как фестивали и концерты. 15% опрошенных отметили другие варианты.

При этом большинство участников исследования (52%) предпочитают посещать летние мероприятия с семьей. 19% любят быть наедине с собой. По 10% и 9% выбирают компанию единомышленников и партнера соответственно. Еще 9% респондентов предпочитают проводить летний досуг с друзьями, и 1% — с коллегами.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары.

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