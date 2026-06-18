Деловая активность в России, вопреки ожиданиям, не упала летом

В первые рабочие недели июня 2026 года новых задач у компаний стало на 4% меньше, а переведенных в готово — на 9% больше. Доля карточек, которые успели перейти в «готово» за 14 дней, выросла впервые за месяц, а соотношение выполненных и новых задач — на максимуме в сравнении с маем. Никто не ушел в отпуск и не расслабился, рассказали «Газете.Ru» аналитики сервиса Kaiten.

По словам аналитиков, вопреки распространенному представлению о том, что начало лета означает спад деловой активности, данные показывают обратное: команды создают чуть меньше новых задач, но заметно чаще доводят начатое до готовности.

По нормированному показателю «создано карточек на компанию в день» в период с 1 по 11 июня 2026 года значение составило 9,7 — на 4,2% ниже, чем в последнюю неделю мая (10,2 за 25–31 мая). При этом показатель «переведено в готово на компанию в день», напротив, вырос на 9,4% — с 6,2 до 6,8. В результате соотношение «готово на каждые 100 созданных карточек» увеличилось с 61,0 до 69,7, то есть на 14,2% — это самый высокий уровень за рассматриваемый период.

Похожую динамику показывает и анализ скорости выполнения задач по доле карточек, переведенных в статус «готово» в течение 14 дней после создания. В когорте задач, чей 14-дневный горизонт наблюдения пришелся на первую неделю июня, к T+14 были переведены в готово 47,0% карточек — против 40,0% в майской когорте. Иными словами, «июньская» когорта задач закрывается заметно быстрее «майской».

«Начало лета традиционно воспринимается как время затишья, но наши данные показывают обратное: команды не уходят в режим простоя, а наоборот — используют первую неделю июня, чтобы разобрать накопленные задачи перед отпускным сезоном. Мы видим это и в числах, и в поведении: новых задач становится немного меньше». — Алексей Халезов, бизнес-лидер сервиса управления процессами Kaiten.

Динамика заметно различается по направлениям работы команд. Больше всего задач к концу мая создавали направления «Контент и медиа» (+43,9%), CRM (+33,5%) и «Логистика и склад» (+26,6%). При этом в направлениях «Продажи и коммерция» (−40,6%) и «IT и разработка» (−27,4%) активность, наоборот, снизилась. Сезонность бьет точечно: сервисные и подготовительные направления наращивают задачи, а продажи и IT — сбавляют.

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