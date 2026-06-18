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Общество

«От страха сводило живот»: жители Москвы рассказали, как пережили атаку беспилотников

Жители Москвы рассказали о том, как пережили атаку БПЛА
Shutterstock/FOTODOM

Жители московского района Капотня пережидали атаку БПЛА в холлах дома. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на очевидцев.

По словам одной из местных жительниц, ее и ее молодого человека разбудил взрыв. Заметив дым, мужчина бросился в ванную и сказал возлюбленной следовать его примеру. Сама она не до конца понимала, что происходит, так как недавно проснулась.

Так как хлопки продолжались, они решили спуститься в лифтовый холл. Там уже находились их соседи. Там они провели около двух часов.

«От страха сводило живот, болела голова», – рассказала она.

Позже, когда стало тихо, жильцы вернулись в квартиры.

Другая девушка рассказала, что в подъезде они сидели с пяти утра. Они слышали несколько взрывов и «страшный гул дронов».

Атаку беспилотников в Москве зафиксировали утром 18 июня. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, на подлете сбили 194 беспилотника. Одно из устройств упало на ТЦ «Садовод», еще несколько достигли нефтеперерабатывающего завода.

Ранее в Подмосковье опровергли сообщения о выпадении «нефтяного дождя».

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