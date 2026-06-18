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Общество

В Малайзии 78-летний турист потерял сознание во время подводного плавания

Пожилой турист из Германии потерял сознание во время снорклинга и не выжил
MMEA

В Малайзии пожилой турист потерял сознание во время подводного плавания и не выжил. Об этом сообщает New Straits Times.

Несчастный случай произошел в среду, 17 июня, с 78-летним Кеннетом Р. из Германии. Мужчина плавал с маской и трубкой у берегов острова Пулау Сакар, но в какой-то момент потерял сознание, находясь в воде.

Первую помощь Кеннету оказал его друг — он провел сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и запросил медицинскую эвакуацию. Патрульный катер, дежурящий в районе, немедленно отправился к месту происшествия.

Пострадавшего доставили на причал Лахад-Дату, откуда срочно отвезли в больницу. Однако медики оказались бессильны. По какой причине турист потерял сознание во время снорклинга, пока не установлено.

Ранее турист провалился в пещеру во время прогулки по горе Кошка в районе Ялты.

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