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Общество

Туриста случайно застрелили во время сафари в Южной Африке

Daily Mail: в ЮАР туриста случайно застрелили на сафари в ЮАР
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Канадский турист погиб во время сафари в Южной Африке после случайного выстрела из винтовки, которую демонстрировал гид, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в национальном парке Крюгер — одном из крупнейших и самых известных заповедников Африки. Турист находился в составе туристической группы, которая после наблюдения за дикими животными остановилась на традиционное барбекю на закате.

По предварительным данным, во время отдыха турист подошел к гиду и поинтересовался, является ли винтовка в его руках настоящим оружием. Когда мужчина показывал оружие и объяснял его устройство, произошел случайный выстрел.

Пуля попала туристу в грудь. Один из участников экскурсии попытался оказать первую помощь до прибытия медиков, однако спасти пострадавшего не удалось.

Представители национального парка уточнили, что стрелявший не являлся сотрудником парка, а работал в частной туристической компании, имеющей лицензию на проведение экскурсий на территории заповедника.

Ранее тело молодой немецкой миллионерши нашли в частном сафари-парке в ЮАР.

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