Тело молодой немецкой миллионерши нашли в частном сафари-парке в ЮАР

NDTV: тело немецкой миллионерши с огнестрельной раной нашли в сафари-парке в ЮАР

Наследница крупного немецкого судоходного бизнеса Каролина фон Ранцау была найдена с огнестрельным ранением в комнате дома на территории роскошного сафари-поместья Леуфонтейн в южноафриканской провинции Лимпопо. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на местную полицию.

Там уточнили, что днем ранее финансовый менеджер семьи фон Ранцау — 44-летний Арно Керн — был найден в том же сафари-лодже без признаков жизни с огнестрельным ранением из пистолета девятого калибра.

Все это произошло еще в конце мая — начале июня. Сначала семья фон Ранцау заявила, что Каролина попала в автомобильную аварию и не выжила. Пресс-релиз полиции ЮАР опровергает это заявление.

Свидетели, обнаружившие тело 26-летней миллионерши, сообщили, что перед этим слышали два выстрела. По предварительным данным, в Каролину стреляли из охотничьего оружия 357-го калибра, которое хранилось в сейфе ее отца Эберхарта фон Ранцау.

Подозреваемых пока нет. Представитель полиции ЮАР Малесела Ледваба заявил, что следователи ожидают результатов вскрытия, чтобы принять решение, возбуждать ли уголовное дело в отношении третьих лиц.

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