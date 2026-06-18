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Общество

В Липецкой области школьница пострадала из-за петарды

Девочка получила травму от взрыва петарды в Липецкой области
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В Липецкой области 13-летняя девочка пострадала в результате взрыва петарды в руке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В публикации уточняется, что девочка гуляла во дворе дома в Усманском округе, когда увидела в траве петарду и принесла ее в квартиру. Подросток решила положить ее в стеклянную кружку и поджечь. Она держала кружку в левой руке в тот момент когда произошел хлопок.

Школьница была доставлена в Липецкую областную детскую больницу, где врачи оказали необходимую помощь.

До этого в Перми мальчик взорвал самодельную петарду и оказался в больнице с ожогами. Инцидент произошел 22 мая возле дома №97 по улице Обросова, когда шестиклассник гулял во дворе. Он самостоятельно смастерил нечто похожее на петарду и поджег устройство. Оно детонировало прямо в руках ребенка. В результате мальчик получил термические ожоги I и II степени — пострадали лицо, шея и левая рука.

Ранее в Приамурье взрывающие петарды подростки довели мужчину до уголовки.

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