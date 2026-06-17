В Приамурье взрывающие петарды подростки довели мужчину до уголовки

СК: житель Тынды стрелял из винтовки в подростка из-за петарды и пойдет под суд

В Амурской области завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Тынды, обвиняемого в покушении на подростка и хулиганстве после стрельбы из винтовки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером в декабре 2025 года мужчина, находясь в своей квартире в Тынде, услышал на улице взрыв петарды. Выглянув в окно, он увидел группу несовершеннолетних, после чего достал из сейфа малокалиберную винтовку с оптическим прицелом и с балкона выстрелил в одного из подростков, стоявшего возле магазина.

В результате несовершеннолетний получил сквозное пулевое ранение голени. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по статье «Покушение на жизнь, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений», а также по статье «Хулиганство с применением насилия и оружия».

По ходатайству следователя суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

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