Адвокат раскрыл, можно ли отменить брачный договор, если супруг забрал слишком много

Нельзя просто оспорить брачный договор, если супруг «слишком много» себе присвоил, — для этого требуется доказать невыгодность сделки, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин. Следует заранее определить доли, чтобы избежать тяжб, отметил он.

«Что касается имущества, супруги вправе в брачном договоре заранее определить режим собственности. Например, установить доли, закрепить, что гараж полностью принадлежит мужу, квартира — в определенных пропорциях, а иное имущество, тому супругу, на кого оно оформлено. Само по себе неравное распределение имущества не делает брачный договор недействительным. Брачный договор как раз и нужен, чтобы отступить от режима равенства», — сказал эксперт.

Сделку можно при этом оспорить, если один из супругов остается в крайне неблагоприятном положении при разводе.

«Оспаривание возможно не потому, что «один получил больше», а если условия договора ставят другого супруга в крайне неблагоприятное положение либо есть иные основания недействительности сделки. Крайне неблагоприятное положение — это когда одному все, а другому ничего. Ну или почти ничего. Поэтому аргумент «вторая сторона слишком много себе оставила» сам по себе обычно недостаточен. Нужно доказывать именно юридически значимый дисбаланс, а не просто невыгодность договоренности», — подытожил он.

Ранее адвокат раскрыл, можно ли принудить жену рожать детей с помощью брачного договора.