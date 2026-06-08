Адвокат раскрыл, можно ли принудить жену рожать детей с помощью брачного договора

В брачном договоре нельзя закрепить условие, сколько детей должно родиться у супругов, — документ регулирует лишь имущественные отношения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил адвокат Сергей Жорин. Даже если нотариус зафиксирует такой пункт — суд аннулирует неправомерное условие, сказал он.

«Брачный договор может регулировать только имущественные отношения супругов. Поэтому условие о том, что жена обязана «родить троих детей», не будет иметь юридической силы. Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения супругов, а также права и обязанности в отношении детей. Даже если нотариус по ошибке удостоверит договор с таким пунктом, нотариальная форма не легализует незаконное условие. Такое условие будет ничтожным, то есть недействительным само по себе», — подчеркнул Жорин.

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«При этом наличие одного неправомерного условия необязательно означает недействительность всего брачного договора. По общему правилу недействительность части сделки не влечет недействительность остальных ее положений, если договор мог бы быть заключен и без этой части. Поэтому суд, скорее всего, оценивал бы, можно ли «отсечь» незаконный пункт о детях и сохранить имущественные условия договора. Но если спор возникнет и одна сторона будет требовать признать недействительным весь договор или ссылаться на спорный пункт — вопрос будет разрешаться в судебном порядке», — подытожил он.

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