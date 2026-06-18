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Общество

Россиянам объяснили, как мыться в холодной воде во время обслуживания теплосетей

Хирург Умнов: людям с заболеваниями сердца и легких лучше не мыться в холодной воде
Shutterstock

При отключениях горячей воды во время обслуживания теплосетей допустимо мыться и в холодной, но при сердечных заболеваниях это опасно, заявил в беседе с «Газетой.Ru» хирург Александр Умнов. Из-за холодной воды выделяется много адреналина и, как следствие, стресса, добавил он.

«Принятие душа или ванны с использованием холодной воды является допустимой процедурой, однако требует предварительной подготовки и соблюдения определенных условий. Данная практика не рекомендуется лицам, страдающим острыми респираторными заболеваниями, а также пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы. Воздействие холодной воды на организм вызывает стрессовую реакцию, сопровождающуюся выбросом кортизола из надпочечников. Для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот процесс может представлять потенциальную опасность, включая риск остановки сердца», — рассказал эксперт.

Холодная вода к тому же хуже отмывает грязь, отметил Умнов. Врач назвал способ, как мыться под холодной водой.

«Кроме того, следует учитывать, что использование холодной воды для очищения пор может быть менее эффективным по сравнению с применением теплой воды, следовательно качественно смыть с себя грязь холодной водой не получится. Для безопасного и постепенного привыкания организма к воздействию холодной воды рекомендуется применять методику закаливания. Данный процесс должен осуществляться последовательно и с учетом индивидуальных особенностей организма, что позволит минимизировать риск возникновения негативных последствий», — заключил он.

Ранее россиянам назвали регионы, в которые в июле придет аномальная жара.

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