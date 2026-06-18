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Общество

Семья из 6 человек погибла В ДТП через несколько минут после покупки автомобиля

В Малайзии семья из 6 человек погибла в ДТП после покупки новой машины
needtoknow.co.uk

В Малайзии семья из шести человек погибла в ДТП всего через несколько минут после покупки автомобиля, пишет Need to Know.

Как пишут СМИ, семья только что забрала из салона новый внедорожник и отправилась на кладбище, чтобы посетить могилу родственника. Перед поездкой семейство сделало несколько фотографий возле нового автомобиля, отмечая долгожданную покупку.

По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную полосу движения на прямом участке дороги и столкнулся лоб в лоб с грузовиком, перевозившим грунт.

В результате столкновения погибли шесть человек, находившихся во внедорожнике, включая двухмесячного младенца и семилетнего ребенка. Единственной выжившей пассажиркой стала трехлетняя девочка, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На место ДТП прибыли пожарные и спасатели, которым пришлось использовать специальное гидравлическое оборудование, чтобы извлечь людей из сильно поврежденного автомобиля.

Полиция сообщила, что водитель грузовика имел действующее водительское удостоверение, не находился под воздействием алкоголя или наркотиков и, по предварительным данным, не превышал скорость. Несмотря на это, мужчина был задержан, а обстоятельства аварии продолжают расследоваться.

Ранее женщина на машине въехала в шатер, где проходили поминки, и раздавила одного из гостей.

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