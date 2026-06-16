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Общество

Женщина на машине въехала в шатер, где проходили поминки, и раздавила одного из гостей

SCMP: китаянка въехала в шатер, где были поминки, и задавила гостя
q0.itc.cn

В Китае женщина на машине протаранила кафе, где проходили поминки, и раздавила одного из гостей, пишет Sohu.

Инцидент произошел утром 15 июня в провинции Цзянсу. По данным местных властей, женщина потеряла контроль над машиной во время движения задним ходом и врезалась в шатер, где собрались жители деревни.

В момент аварии под шатром проходили поминальные мероприятия. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что белый седан BMW протаранил конструкцию, разрушив столы и стулья. Несколько человек оказались на земле, а часть пострадавших, по сообщениям очевидцев, упала в расположенный рядом водоем.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Несмотря на усилия врачей, одного пострадавшего спасти не удалось. Предварительно установлено, что причиной случившегося стало неправильное управление автомобилем при движении задним ходом. Женщина задержана, ее личность не раскрывается.

Ранее в Таиланде туристы случайно приняли поминки за гастрономический фестиваль.

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