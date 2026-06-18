Покалывание в плече оказалось симптомом рака 4 стадии у женщины

Британка рассказала, что покалывание в ее плече было симптомом рака 4 стадии

Покалывание в плече оказалось симптомом рака четвертой стадии у британки, пишет Mirror.

Как рассказала 33-летняя Ребекка Белл из графства Кент, она обнаружила уплотнение в груди в апреле 2025 года и вскоре обратилась к врачу. Во время приема она также пожаловалась на постоянную боль в плече, однако, по ее словам, ей сообщили, что эти симптомы не связаны между собой.

После обследований у женщины диагностировали агрессивный рак груди. На момент постановки диагноза размер опухоли составлял около 9,5 сантиметра.

В течение нескольких месяцев Ребекка проходила химиотерапию, иммунотерапию и другие виды лечения. Опухоль заметно уменьшилась, после чего врачи удалили ее хирургическим путем. В феврале 2026 года пациентке сообщили, что признаков рака больше не обнаружено.

Однако спустя два месяца во время обследования для участия в клиническом исследовании сканирование показало, что болезнь распространилась на кости. Метастазы были обнаружены в ключице, позвоночнике, бедренной кости, тазу и других участках скелета.

По словам Ребекки, врачи объяснили, что именно распространение рака в области ключицы и плеча могло вызывать боль, на которую она жаловалась еще до постановки первоначального диагноза.

В июне женщина вновь начала курс химиотерапии и иммунотерапии. Сейчас заболевание находится на четвертой стадии, и лечение, как ожидается, будет продолжаться длительное время.

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