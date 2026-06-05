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Общество

Онколог оценил риск развития рака из-за телефона под подушкой

Онколог Ивашков: привычка спать с телефоном под подушкой не вызывает рак
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Онколог Владимир Ивашков оценил риск развития рака у людей, перед сном кладущих телефон под подушку. Запись выступления опубликована на YouTube-канале «Доктора».

По словам врача, подобная привычка является абсолютно безопасной. Подобное относится и к использованию микроволновок и других приборов.

Как объяснил врач, люди мыслят подобным образом, потому что просто не хотят думать, что реальными провокаторами рака являются сигареты и другие распространенные вредные привычки. 

Ивашков отметил, что списывать развитие онкологических заболеваний на бытовую технику, гаджеты и технологию 5G — очень удобно.

До этого врач-сомнолог Татьяна Лапина рассказала, что хроническая бессонница является наиболее явным признаком зависимости от гаджетов. Она пояснила, что синий свет (HEV-излучение) мониторов препятствует синтезу мелатонина и обманывает мозг, имитируя световой день. На фоне этого сон становится поверхностным и тревожным. Кроме того, регулярные вибрации и звуки уведомлений заставляют нервную систему быть в состоянии гипербдительности, что приводит к накоплению нейротоксинов.

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