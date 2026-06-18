Установлена предварительная причина крушения самолета в Подмосковье

Крушение легкомоторного самолета на аэродроме Вихрево в Московской области могло произойти из-за ошибки пилотирования. Об этом сообщили в Западном Межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

В ведомстве уточнили, что следствие рассматривает различные версии происшествия,«среди которых ошибка пилотирования, в том числе в связи с состоянием здоровья одного из погибших, техническая неисправность воздушного судна и другие».

С места происшествия следователи изъяли образцы топлива, а также различные технические и регистрационные документы на воздушное судно, в том числе сертификат летной годности и бортовой журнал.

Инцидент произошел 17 июня на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. Во время полета произошло крушение самолета, на его борту находились 75-летний пилот и 53-летний пассажир. После удар о землю воздушное судно загорелось. Находившиеся на борту мужчины погибли.

Позднее СМИ сообщили, что управлял самолетом «Тангеро» заслуженный летчик-испытатель России Петр Павлович Тутакин. В качестве пассажира на борту находился владелец воздушного судна Алексей Н.

По его информации журналистов, Тутакин долгое время работал в службе летных испытаний Военно-воздушных сил в Москве, был главным специалистом управления летной службы «Авиапром».

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