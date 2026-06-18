Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Установлена предварительная причина крушения самолета в Подмосковье

СК назвал ошибку пилота возможной причиной крушения самолета в Подмосковье

Крушение легкомоторного самолета на аэродроме Вихрево в Московской области могло произойти из-за ошибки пилотирования. Об этом сообщили в Западном Межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

В ведомстве уточнили, что следствие рассматривает различные версии происшествия,«среди которых ошибка пилотирования, в том числе в связи с состоянием здоровья одного из погибших, техническая неисправность воздушного судна и другие».

С места происшествия следователи изъяли образцы топлива, а также различные технические и регистрационные документы на воздушное судно, в том числе сертификат летной годности и бортовой журнал.

Инцидент произошел 17 июня на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. Во время полета произошло крушение самолета, на его борту находились 75-летний пилот и 53-летний пассажир. После удар о землю воздушное судно загорелось. Находившиеся на борту мужчины погибли.

Позднее СМИ сообщили, что управлял самолетом «Тангеро» заслуженный летчик-испытатель России Петр Павлович Тутакин. В качестве пассажира на борту находился владелец воздушного судна Алексей Н.

По его информации журналистов, Тутакин долгое время работал в службе летных испытаний Военно-воздушных сил в Москве, был главным специалистом управления летной службы «Авиапром».

Ранее Минобороны РФ подтвердило крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!