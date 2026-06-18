Мужчина показывает свои непристойные фото подросткам на улице в Перми

В Прикамье мужчина подходит к несовершеннолетним на улице и показывает им свои непристойные фото. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Мужчину, который пристает к подросткам на улице, заметили в микрорайоне Закамск в Перми. Он показывает несовершеннолетним свои непристойные фотографии, ведет себя некультурно и применяет физическую силу.

По предположению очевидцев, мужчина может быть болен. Его поведение вызывает у местных жителей беспокойство. Горожане опасаются негативных последствий как для прохожих, так и для самого мужчины.

До этого омич разводил школьниц на непристойные фото ради шантажа и изнасилований. О противоправных действиях стало известно отцу одной из девочек, после этого подозреваемый был задержан.

Ранее россиян предупредили об угрозе уголовки за рассылку непристойных фото.