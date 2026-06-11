Омич разводил школьниц на непристойные фото ради шантажа и изнасилований

Жителю Омской области вынесли приговор за непристойные переписки со школьницами. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 40-летний мужчина завел аккаунт в соцсетях, где представлялся девочкой. Во время общения с одногодками выдуманного ребенка россиянин затрагивал личные и непристойные темы. Помимо этого, от школьниц он получал разные данные соответствующего характера, в том числе и фото.

В последствии мужчина грозился опубликовать материал в соцсетях. Пользуясь тем, что девочки боялись этого, фигурант насиловал их.

«О противоправных действиях стало известно отцу одной из девочек, после этого подозреваемый был задержан и следствием ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Мужчине предъявили обвинения по нескольким статьям, в том числе и об изготовлении порнографических материалов. Во время обысков у россиянина нашли много материалов непристойного содержания с участием несовершеннолетних.

Фигуранта приговорили к 20 годам в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере 2,1 миллиона рублей.

Ранее москвич домогался первоклассника на станции метро и вел переписки с детьми от лица девочки.