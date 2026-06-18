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Армия

Несколько дронов ВСУ достигли Московского НПЗ

Собянин: принимаются меры к ликвидации последствий атаки БПЛА по МНПЗ
Предоставлено Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, но нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал градоначальник.

По данным Собянина, на подлете к Москве сбито более 30 вражеских дронов. Он уточнил, что обломки одного из БПЛА повредили здание ТЦ «Садовод».

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов во всех столичных аэропортах.

Это уже не первая массированная атака на столичный регион за последние дни. 17 июня силы ПВО перехватили 25 украинских дронов. В ночь на 16 июня над регионом было уничтожено почти 90 беспилотников. Тогда пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Инцидент не отразился на функционировании предприятия, уточнили в МЧС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта.

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