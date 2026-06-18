Несколько дронов ВСУ достигли Московского НПЗ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, но нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал градоначальник.

По данным Собянина, на подлете к Москве сбито более 30 вражеских дронов. Он уточнил, что обломки одного из БПЛА повредили здание ТЦ «Садовод».

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов во всех столичных аэропортах.

Это уже не первая массированная атака на столичный регион за последние дни. 17 июня силы ПВО перехватили 25 украинских дронов. В ночь на 16 июня над регионом было уничтожено почти 90 беспилотников. Тогда пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Инцидент не отразился на функционировании предприятия, уточнили в МЧС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта.