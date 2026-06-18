Врачи удалили из руки пациентки живых червей длиной 10 см

В Китае врачи извлекли из руки женщины двух живых ленточных червей длиной около 10 сантиметров, пишет South China Morning Post.

Жительница провинции Гуандун по фамилии Ван обратилась в больницу после того, как заметила на руке болезненную опухоль, которая постепенно увеличивалась в течение года. Со временем уплотнение выросло до размеров перепелиного яйца и начало причинять сильную боль.

Во время обследования врачи обнаружили внутри образования двух живых червей. После операции специалисты установили, что это были ленточные черви, способные годами жить в тканях человека.

По словам медиков, заражение могло произойти из-за неправильной обработки продуктов на кухне. Женщина рассказала, что часто разделывала лягушек дома и использовала одну и ту же разделочную доску как для сырого мяса, так и для готовой еды.

Медики отметили, что наиболее распространенным признаком такого заражения становятся болезненные подкожные уплотнения, которые могут постепенно увеличиваться в размерах. После удаления паразитов состояние пациентки улучшилось.

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