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Общество

Продавцов ювелирных изделий обяжут сообщать о происхождении камней

Минфин: в России с 1 сентября появятся новые правила продажи ювелирных изделий
Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила продажи товаров ювелирных изделий. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, с осени продавцы смогут называть бриллиантами только алмазы природного происхождения. Отмечается, что такие изменения направлены на защиту прав потребителей ювелирных изделий.

«Ключевая цель новых правил — повысить прозрачность ювелирной витрины и защитить потребителя», — говорится в публикации.

По мнению Моисеева, покупатель должен видеть корректную и достоверную информацию о происхождении камня, его качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках/бирках должна быть маркировка «синтетический».

До этого сообщалось, что россияне стали все чаще выбирать ювелирные изделия из серебра с бриллиантами.

Ранее кладоискатель нашел в поле драгоценность возрастом более 400 лет.

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