Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Неизвестный избил вдову участника СВО на глазах ее сына

«Вести: Приморье»: во Владивостоке мужчина избил вдову участника СВО при ее сыне
Shutterstock

Во Владивостоке неизвестный избил вдову участника СВО прямо на глазах ее малолетнего сына. Об этом сообщает «Вести: Приморье».

Инцидент произошел 17 мая в одном из общественных мест. Злоумышленник из хулиганских побуждений набросился на женщину в присутствии ее ребенка, избил и оскорбил ее.

Малолетний в результате случившегося получил психологическую травму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент проводятся следственные действия, преступника ищут. Устанавливаются прочие обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале подросток-мигрант обманом украл 2,5 млн рублей у вдовы бойца СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!