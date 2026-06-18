Неизвестный избил вдову участника СВО на глазах ее сына

«Вести: Приморье»: во Владивостоке мужчина избил вдову участника СВО при ее сыне

Во Владивостоке неизвестный избил вдову участника СВО прямо на глазах ее малолетнего сына. Об этом сообщает «Вести: Приморье».

Инцидент произошел 17 мая в одном из общественных мест. Злоумышленник из хулиганских побуждений набросился на женщину в присутствии ее ребенка, избил и оскорбил ее.

Малолетний в результате случившегося получил психологическую травму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент проводятся следственные действия, преступника ищут. Устанавливаются прочие обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале подросток-мигрант обманом украл 2,5 млн рублей у вдовы бойца СВО.