На Урале подросток-мигрант обманом украл 2,5 млн рублей у вдовы бойца СВО

На Урале будут судить 17-летнего гражданина иностранного государства, который обманул вдову участника СВО. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

По данным следствия, в феврале 2026 года обвиняемый, проживавший в Казани, добровольно вступил в преступную группу. Вечером 25 февраля по указанию организатора фигурант вместе с 21-летним подельником прибыл на автомобиле в Ирбит.

Они планировали обманным путем похитить деньги у местной жительницы, которую ранее ввели в заблуждение другие участники группировки.

Жертва передала им сбережения — около 2,5 млн рублей, а 17-летний фигурант и его подельник выступили в роли курьеров. Затем молодые люди уехали в Екатеринбург для передачи денег соучастникам, но не смогли этого сделать и были задержаны. Наличные изъяли и вернули женщине.

Несовершеннолетний стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ). В ближайшее время юноша предстанет перед судом.

Ранее гадалка обманула жену участника СВО и отделалась условным сроком.