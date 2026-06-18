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Женщина чередовала диету с перееданием и попала в больницу

SCMP: китаянка чередовала диету с перееданием и получила острый панкреатит
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Китаянка чередовала диету с перееданием и попала в больницу, пишет South China Morning Post.

Жительница города Ханчжоу по имени Цинцин решила быстро сбросить вес. Для этого она разработала строгий режим питания: шесть дней в неделю почти полностью отказывалась от еды, а на седьмой день позволяла себе есть все, что захочет.

Во время диеты женщина употребляла только небольшие порции овощей, куриной грудки и фруктов с низким содержанием сахара. По ее словам, суточная калорийность рациона не превышала 800 калорий.

Раз в неделю она устраивала себе так называемый «день награды». В такие дни в меню входили калорийные блюда, включая жареную курицу, лапшу быстрого приготовления, хот-пот, сладкие напитки и другие продукты с высоким содержанием жира.

За месяц такой диеты Цинцин удалось похудеть на семь кг. Однако после очередного дня переедания ей внезапно стало плохо. Женщина почувствовала сильную боль в животе, пояснице и спине, а также столкнулась с приступами рвоты.

Ее срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у пациентки острый панкреатит — опасное воспаление поджелудочной железы.

Медики объяснили, что после длительного ограничения питания резкое употребление большого количества жирной пищи может вызвать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. В результате орган начинает вырабатывать большое количество пищеварительных ферментов, которые способны повреждать собственные ткани организма.

Специалисты предупреждают, что экстремальные методы похудения могут привести не только к панкреатиту, но и к другим серьезным проблемам со здоровьем.

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