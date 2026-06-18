«Адольфа Гитлера» из Нижнего Тагила отправили за решетку

В Нижнем Тагиле 18-летнего любителя пиццы, представившегося Адольфом Гитлером, отправили за решетку. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Все началось с того, что 9 июня студент отправил в открытый чат изображение рисунка с запрещенной символикой, который был нанесен на парту в колледже. Позже он стер изображение и удалил фото из сети. После этого выяснилось, что юноша также заказывал пиццу в фуд-корте на имя «Адольф Гитлер».

Действия молодого человека квалифицировали по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Во время суда студент полностью признал вину и раскаялся. Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и добровольное устранение нарушения.

Учитывая общественную опасность и характер правонарушения, суд счел штраф недостаточным. Юноше назначили наказание в виде пяти суток административного ареста.

Ранее трех посетителей бара на Урале арестовали за нацистскую и сатанинскую символику.