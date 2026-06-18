Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Адольфа Гитлера» из Нижнего Тагила отправили за решетку

В Нижнем Тагиле отправили за решетку любителя пиццы, представившегося Гитлером
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Нижнем Тагиле 18-летнего любителя пиццы, представившегося Адольфом Гитлером, отправили за решетку. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Все началось с того, что 9 июня студент отправил в открытый чат изображение рисунка с запрещенной символикой, который был нанесен на парту в колледже. Позже он стер изображение и удалил фото из сети. После этого выяснилось, что юноша также заказывал пиццу в фуд-корте на имя «Адольф Гитлер».

Действия молодого человека квалифицировали по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Во время суда студент полностью признал вину и раскаялся. Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и добровольное устранение нарушения.

Учитывая общественную опасность и характер правонарушения, суд счел штраф недостаточным. Юноше назначили наказание в виде пяти суток административного ареста.

Ранее трех посетителей бара на Урале арестовали за нацистскую и сатанинскую символику.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!