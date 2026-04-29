Трех посетителей бара на Урале арестовали за нацистскую и сатанинскую символику

На Урале трех посетителей бара арестовали за нацистскую и сатанинскую символику
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На Урале сразу трех посетителей одного бара арестовали из-за запрещенной символики. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 25 апреля на улице Антона Валека в Екатеринбурге — стражи порядка нагрянули в в один из баров с проверкой. Внимание правоохранителей привлекли трое мужчин с сомнительными украшениями на теле и одежде.

У одного из них на локте красовалось «Черное солнце» — мужчина вину признал и пообещал свести нацистский символ. Другой пришел в заведение в футболке с перевернутым крестом, схожим с атрибутикой движения сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) — он настаивал, что это безобидный подарок. Третий доказывал, что руна на его запястье — старославянский оберег, а не нацистский знак.

Всех троих суд признал виновными в публичной демонстрации экстремистской символики. Ближайшие десять суток они проведут под стражей.

Ранее москвичку арестовали на 13 суток из-за фото в фуражке с нацистским орлом.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!