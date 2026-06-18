Двое юношей во время ссоры изрезали знакомого в Ижевске, он не выжил

В Ижевске двоих юношей в возрасте 15 и 18 лет заподозрили в жестоком нападении на 25-летнего знакомого. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Все случилось в ночь с 16 на 17 июня. Трое знакомых местных жителей распивали спиртное в квартире, однако внезапно между ними вспыхнула ссора. Конфликт перерос в потасовку, и двое молодых людей набросились на мужчину с кулаками, избив его. Затем один из них схватил нож и изрезал жертву, нанеся множество ударов лезвием.
Пострадавшего увезли в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело по п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Обоих подозреваемых задержали, им планируют избрать меру пресечения. Одновременно решается вопрос о возбуждении дела о вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
Ранее под Волгоградом мужчина расправился с сыном на глазах у его матери.