Под Волгоградом мужчина расправился с сыном на глазах у его матери

В Волгоградской области мужчина изрезал ножом сына во время семейного застолья

В Городище возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на своего сына. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

Ночью 13 июня во время семейного застолья между мужчиной и его 40-летним сыном произошел бытовой конфликт. Родственники обменялись взаимными оскорблениями, после чего отец взял со стола кухонный нож и нанес сыну не менее 12 ударов в область груди, живота, шеи и рук.

Тот получил травмы, несовместимые с жизнью, и истек кровью на месте происшествия. Свидетельницей произошедшего стала супруга подозреваемого и мать жертвы, у которой в результате ухудшилось самочувствие.

После инцидента мужчина, осознав, что жена также не подает признаков жизни, самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В настоящее время с участием фигуранта проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Дагестане женщина ударила свою дочь ножом за то, что та ушла от мужа.