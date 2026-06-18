Психолог объяснила, как формируется перфекционизм

Перфекционизм зачастую является замаскированным страхом отвержения и попыткой компенсировать дефицит безусловной любви, корни этой социальной проблемой обычно уходят в детско-родительские отношения. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

По ее словам, он развивается в семье с детства, когда ребенок чувствует, что его ценят и любят только при условии высоких достижений.

«Человек, который стремится во всем быть лучшим и добиваться максимального результата, нередко таким образом пытается справиться со своими внутренними страхами. Это может быть страх отвержения, страх совершить ошибку, что-то упустить или оказаться недостаточно успешным, например потерять работу. По сути, такое стремление к постоянному совершенству часто становится способом компенсировать глубокую неуверенность в себе и потребность постоянно подтверждать собственную значимость», — пояснила Мухина.

Психолог уточнила, что вместе с тем у человека могут возникать трудности в принятии благодарности и признании собственных заслуг. Он может перестать верить в свою ценность, если не сможет предъявить результаты окружающим.

Психолог, педагог Полина Сухова до этого говорила, что на наличие детских травм у взрослого человека могут указывать перфекционизм, эмоциональное выгорание и ряд других признаков. Сухова отметила, что существует три основных типа детских травм: агрессия со стороны взрослых, нехватка безусловной любви и последствия насилия. У взрослых людей наличие такого опыта проявляется через перфекционизм, угодничество, страх перед критикой или трудности в интимной сфере.

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