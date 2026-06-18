Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог объяснила, как формируется перфекционизм

Психолог Мухина: перфекционизм часто формируется в детстве
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Перфекционизм зачастую является замаскированным страхом отвержения и попыткой компенсировать дефицит безусловной любви, корни этой социальной проблемой обычно уходят в детско-родительские отношения. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

По ее словам, он развивается в семье с детства, когда ребенок чувствует, что его ценят и любят только при условии высоких достижений.

«Человек, который стремится во всем быть лучшим и добиваться максимального результата, нередко таким образом пытается справиться со своими внутренними страхами. Это может быть страх отвержения, страх совершить ошибку, что-то упустить или оказаться недостаточно успешным, например потерять работу. По сути, такое стремление к постоянному совершенству часто становится способом компенсировать глубокую неуверенность в себе и потребность постоянно подтверждать собственную значимость», — пояснила Мухина.

Психолог уточнила, что вместе с тем у человека могут возникать трудности в принятии благодарности и признании собственных заслуг. Он может перестать верить в свою ценность, если не сможет предъявить результаты окружающим.

Психолог, педагог Полина Сухова до этого говорила, что на наличие детских травм у взрослого человека могут указывать перфекционизм, эмоциональное выгорание и ряд других признаков. Сухова отметила, что существует три основных типа детских травм: агрессия со стороны взрослых, нехватка безусловной любви и последствия насилия. У взрослых людей наличие такого опыта проявляется через перфекционизм, угодничество, страх перед критикой или трудности в интимной сфере.

Ранее психотерапевт объяснила, почему люди прокрастинируют.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!