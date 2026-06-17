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Россиянам назвали главные признаки наличия детских травм

Психолог Сухова: на детские травмы могут указывать перфекционизм и угодничество
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

На наличие детских травм у взрослого человека могут указывать перфекционизм, эмоциональное выгорание и ряд других признаков. Об этом газете «Известия» рассказали психолог, педагог Полина Сухова и психотерапевт, член ассоциации КПТ Яна Сукасян.

Сухова отметила, что существует три основных типа детских травм: агрессия со стороны взрослых, нехватка безусловной любви и последствия насилия. У взрослых людей наличие такого опыта проявляется через перфекционизм, угодничество, страх перед критикой или трудности в интимной сфере.

«Мозг прячет насилие в подсознание, но тело помнит все: запахи, прикосновения, звуки. Признаки во взрослой жизни — панические атаки на похожие стимулы, отвращение к интимной близости или, наоборот, гиперсексуальность, необъяснимая ненависть к противоположному полу», — объяснила психолог.

По словам Сукасян, многие проблемы, в числе которых эмоциональное выгорание, прокрастинация и созависимые отношения, становятся прямым следствием нарушения личных границ в детстве. Взрослые люди старше 35 лет чаще всего обращаются к психотерапевту с жалобами на хроническую усталость и депрессию, которые возникли в результате режима выживания на протяжении многих лет.

Трансформационный психолог Юлия Столярова до этого предупреждала, что попытка сохранить брак ради детей может привести к негативным последствиям. По ее словам, ребенка опасно не само расставание родителей, а хроническое напряжение в семье, провоцирующее тревожность и чувство вины.

Ранее психолог назвала причины возникновения «склеенных эмоций».

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