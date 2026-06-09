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Психотерапевт объяснила, почему люди прокрастинируют

РИА Новости: прокрастинация часто связана с перфекционизмом и негативными эмоциями
Shutterstock

Чаще всего длительная прокрастинация основана на перфекционизме и бессознательных отрицательных эмоциях, рассказала РИА Новости психолог-психотерапевт, преподаватель Академии краткосрочной стратегической психотерапии Алевтина Круглова.

Эксперт подчеркнула, что в этом случае откладывание повседневных дел никогда не связано с ленью. Хотя человек может связывать эти состояния, прокрастинация всегда обусловлена нарушением эмоциональной регуляции.

«Вот он (перфекционизм. — «Газета.Ru») для нас задирает настолько сильную планку, конечно, что мы сами от этого страдаем, потому что это позиция такая, что да, я лучше сделаю сам, другие сделают плохо», — описала происходящее психолог.

Он добавила, что, когда погруженный в игры или соцсети человек возвращается к «пресной работе», может повышаться дофаминовый порог. Из-за это рабочие задачи кажутся невыносимыми. Такая реакция связана с психикой человека.

По словам Кругловой, иногда прокрастинация может говорить о депрессии или отсроченном посттравматическом стрессовом расстройстве, при которых может понадобится помощь врача.

За внешне привлекательной установкой «делать все на отлично» нередко скрывается хронический страх ошибки, зависимость от чужого одобрения и невозможность почувствовать удовлетворение от собственных достижений. Человек может быть успешным, востребованным, дисциплинированным, но при этом глубоко несчастным. Что такое синдром отличника, откуда он появляется и как от него избавиться, «Газета.Ru» разбиралась вместе с психологом.

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