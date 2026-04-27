Почти половина россиян готовят не по рецепту

Почти половина опрошенных россиян предпочитают импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирают только быстрые и простые блюда, тогда как строго по рецепту готовят лишь 19% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «Х5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке — конечный результат. Так, 66% участников исследования заявили, что для них важнее всего получить вкусное блюдо. Если еда не удалась, 42% стараются исправить вкус с помощью соусов и специй, каждый пятый переделывает блюдо во что-то новое, а 17% сразу выбрасывают неудавшуюся еду. При этом для части опрошенных важен и сам процесс: 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязной посуды, а 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания.

Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Самыми полезными способами приготовления участники опроса назвали запекание в духовке, тушение и готовку на пару. Одновременно многие стараются экономить время: 46% используют полуфабрикаты несколько раз в месяц, а 27% — несколько раз в неделю. Готовую еду из кулинарии супермаркетов 39% покупают время от времени, а каждый десятый делает это регулярно.

Почти половина респондентов рассказали, что придумывают собственные рецепты. Еще 20% ищут вдохновение в роликах в социальных сетях, 17% пользуются сайтами с рецептами, а 14% ориентируются на семейные традиции. Каждый пятый предпочитает готовить не ежедневно, а сразу на несколько дней вперед. При этом 44% выбирают такой подход только для блюд, которые не теряют вкус после охлаждения и разогрева, а 35% больше любят свежеприготовленную еду.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне активно закупаются к шашлыкам.

 
