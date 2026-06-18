Раскрыто число пострадавших при атаке БПЛА на Московскую область

При массированной атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московскую область 18 июня пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

В Котельниках пострадали восемь человек. Пятеро пострадавших находятся в Люберецкой больнице. Трехлетнего ребенка доставили в Центр охраны материнства и детства. Еще один пострадавший проходит лечение в жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался.

Три человека пострадали в Раменском. 22-летнего мужчину с травмами живота, таза и конечностей госпитализировали в раменскую больницу. Девочка десяти лет с травмами голеней находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства. Еще одного мужчину доставили в жуковскую больницу с множественными ранениями голеней, бедра, шеи и плеча.

В Люберцах пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу с травмой бедра и переломом руки. В Дзержинском мужчину с ранениями шеи госпитализировали в люберецкую больницу. Еще одного пострадавшего госпитализировали из ТЦ «Садовод» в люберецкую больницу с осколочными ранами брюшной стенки.

Осколочное ранение плеча получил мужчина в Солнечногорске. Медицинскую помощь ему оказали амбулаторно.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что утром 18 июня столицу пытались атаковать 194 украинских беспилотника.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.